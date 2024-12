Ilfattoquotidiano.it - “Teo Teocoli è un prepotente, in camerino volavano poltrone, sedie e scarpe. Berlusconi mi condonò un debito da 2 miliardi e mezzo”: le confessioni di Massimo boldi

“La lite con Christian De Sica? Non è vero, chi lo dice mente”.smonta così, con poche parole, uno dei rumors più discussi e chiacchierati del mondo dello spettacolo: quello sulla rottura dei rapporti tra lui e De Sica, i due reucci dei cinepanettoni, il cui sodalizio artistico si è interrotto nel 2005 dopo decine di film di successo (per quanto stroncati dalla critica) e milioni di euro di incassi. I due sono tornati a lavorare assieme tredici anni dopo, nel 2018, ma poi hanno deciso di separare le loro carriere, decisione che ha alimentato altri gossip su presunti litigi e rapporti azzerati. Oggitorna a parlarne e in un’intervista al Corriere della Sera, aggiungendo altri dettagli chiarificatori. “Come fai a litigare con Christian? Impossibile. Può avere un momento d’ira, poi passa.