Quando il 27 del mese era giorno di paga

Questo, il 27 dicembre, come quello di ognidi ogni anno trascorso, era e è atteso con ansia. Buona parte degli Italiani, con essi anche molti “stranieri” ancora oggi, agli inizi del terzo millennio, farebbero salti di gioia pur di trovarsi nella condizione di chi è riuscito a assicurarsi un’ entrata sicura e periodica. Seppure il suo importo è solitamente contenuto, la condizione irrinunciabile è che esso avvenga in ragione di, possibilmente lo stesso. Perciò in linguaggio burocratico si usa il termine mensilità per definirela retribuzione. Quel termine è tra i più antichi tra quelli che nel tempo sono stati usati per definire le spettanze che venivano corrisposte a un lavoratore subordinato. Ancora più antico dovrebbe essere l’uso del termine salario e merita qualche parola in più per essere meglio illustrato.