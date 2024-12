Puntomagazine.it - “Natale in casa Cupiello” di Salemme: un’interpretazione che emoziona e sorprende

Una reinterpretazionente e personale del capolavoro di Eduardo, tra innovazioni e omaggi all’originaleDesideravo da tempo vedere la versione didi un classico come “in”, ma un po’ per pigrizia, un po’ per l’impossibilità di trovare i biglietti, non mi era mai riuscito. Fino a ieri, quando Babboha deciso di regalarmi l’opportunità di assistervi comodamente seduta sul divano dimia.Inutile dire che molte battute le conoscevo a memoria – e, come me, la maggior parte dei napoletani – e all’inizio sono rimasta un po’ disorientata dall’inserimento di battute che non fanno parte del copione originale o l’utilizzo di tempi diversi rispetto alla versione di Eduardo. Tutto sommato, però, stiamo parlando di una reinterpretazione, quindi qualche cambiamento ci può anche stare.