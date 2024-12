Mps | cooptati 5 nuovi consiglieri entra Alessandro Caltagirone

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 27 dic. (askanews) – Il cda di Banca Monte dei Paschi di Siena, ha proceduto, con voto unanime e con il parere positivo del Collegio sindacale, alla nomina per cooptazione di:(non indipendente), Elena De Simone (non indipendente), Marcella Panucci (indipendente), Francesca Renzulli (indipendente) e Barbara Tadolini (indipendente). Lo comunica una nota della banca. Le nomine sono avvenute a seguito delle dimissioni rassegnate da cinqueindipendenti, indicati nella lista del Ministero dell’Economia presentata il 27 marzo 2023. Irimarranno in carica sino alla prossima assemblea dei soci. Il socio Francesco Gaetano– titolare del 5% circa del capitale della banca – ottiene quindi due posti con l’ingresso del figlioe di Elena De Simone (Vianini).