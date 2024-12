Lettera43.it - Morto il giornalista sportivo Gian Paolo Ormezzano, aveva 89 anni

Leggi su Lettera43.it

, scomparso a 89. Storicatorinese, è stato direttore di Tuttosport, collaboratore di testate come il Guerine La Stampa, e fino a poco tempo fa scriveva per il Corriere Torino. Grande appassionato di sport e autore di numerosi libri, ha narrato episodi memorabili del calcio e i personaggi che ne hanno fatto la storia. Grande tifoso del Torino, maturato fin dai tempi del Grande Torino di Valentino Mazzola, la sua passione per lo sport lo ha accompagnato fin dall’infanzia.Dalla sbarco sulla Luna alla direzione di Tuttosportdivenne direttore di Tuttosport nel 1974, ruolo che ricoprì per cinqueprima di approdare come inviato a La Stampa, dove rimase fino alla pensione nel 1991, senza mai realmente abbandonare la scrittura.