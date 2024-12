Ilfoglio.it - Mediaset supera la Rai (di nuovo). I dati Auditel

Insi prepara lo champagne. C'è da festeggiare un 2024 da record in termini di ascolti, primo fra tutti il sorpasso (anche se di misura) della Rai. La concessionaria pubblica si avvia a chiudere l'anno con il 36,6 per cento di share nelle 24 ore, contro il 36,9 raccolto da. Un risultato di misura, ma importante per due motivi: innanzitutto perché questo, dopo il 2023, sarà il secondo anno consecutivo in cuiè primo editore tv in Italia. E poi perché Viale Mazzini ha potuto trasmettere, oltre all'ultimo Sanremo condotto da Amadeus, anche Olimpiadi e Europei di calcio, mentre suha gravato l’assenza del contributo dei match in chiaro di Champions League. A confermare il successo del 2024 sono i numeri appena pubblicati dall', in occasione della chiusura dell’anno.