Legge di bilancio Giorgetti | Prudenti nella manovra? È un valore I numeri dimostrano che la spesa sanitaria è aumentata

Il ministro dell’Economia Giancarloal Senato si richiama alla responsabilità del governo Meloni nell’allestire ladi2025. Di fronte all’opposizione che in Aula contesta alla maggioranza l’atteggiamento «prudente», il responsabile di via Venti Settembre lo rivendica: «Rivendico come unquesta prudenza. Avendo consultato Treccani, il contrario di prudenza è avventato, temerario, sconsiderato». E il motivo di tale prudenza sarebbe da ricondurre alla “zavorra” lasciata dagli esecutivi venuti prima, «gli oneri del Superbonus e 90 miliardi di interessi passivi», che non permette al governo di essere «né temerari né avventati né sconsiderati».«La prudenza ci ha premiato. La»Lasarà votata domani, 28 dicembre, al Senato.