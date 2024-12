Liberoquotidiano.it - Iran: Centinaio, 'speriamo di tornare presto a leggere articoli di Cecilia Sala'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “Esprimo la mia solidarietà alla giornalista, arrestata ine ben nota per la sua professionalità e l'attenzione con cui è sempre riuscita a lavorare, anche in scenari delicati. Manteniamo la massima fiducia nel lavoro del Governo e del nostro corpo diplomatico che, con la riservatezza dovuta in questi casi, si sono subito attivati per riportareal piùin Italia". Lo afferma Lo afferma il senatore della Lega e vicepresidente del Senato Gian Marco"Le Istituzioni e tutto il Paese -aggiunge- si stringono attorno ai familiari della giornalista, nonché ai colleghi del Foglio e di Chora Media, nella speranza dii suoie ascoltare le sue Stories”.