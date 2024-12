Dilei.it - Ilary Blasi e il ritorno di fiamma con Totti: “Sarebbe impossibile”. E spiega perché

Un tempo più lento, con lunghe giornate dedicate alla famiglia e ai nuovi progetti che stanno prendendo forma. Certamenteè una donna nuova, che si è lasciata finalmente alle spalle un passato doloroso e che oggi è pronta a tornare per raccontare una parte di sé che il pubblico ancora non conosce. L’esperimento di Unica su Netflix ha funzionato e quindi si replica ma stavolta si cambia formula. Il nuovo documentario è più incentrato sulla sua figura e, non a caso, prende pure il suo nome. E, ora che tutto è un ricordo che fa meno male, è tornata a parlare del suo ex Francescosuldicon FrancescoLe sue attenzioni sono tutte rivolte verso il nuovo documentario di Netflix in uscita il 9 gennaio. “Racconto chi sono davvero. Non c’è un copione, mi sono divertita.