Ilnapolista.it - Il marketing s’è mangiato il nome dello stadio del Real Madrid: sarà solo Bernabeu, senza Santiago

Leggi su Ilnapolista.it

. E’ un lavoraccio il: entrare nella testa delle persone per lasciarci un brand, un marchio. Cambiare, in questo caso, unanclatura che è storia del calcio. Lodelperde ila fini commerciali, resta il cog. Più – appunto – “commerciabile”, dicono.“Per ora il lavoro delin questo senso è silenzioso – spiega Marca – Il sitosi chiama Bernabéu, così come il profilo ufficiale sui social network (perché ovviamente loha un profilo tutto suo social, ci mancherebbe. Ndr). Il Toursi chiama Tour del Bernabéu e anche il regalo che il club ha offerto in occasione degli incontri di Natale, un modellino, è battezzatoildi Don. I primi test effettuati sulla facciataper appendere ilsono stati effettuatiildel mitico presidente,con il cog