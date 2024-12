Lopinionista.it - Il Coro OltreVoce si presenta con un video musicale

Leggi su Lopinionista.it

È sulle note de I Gondolieri di G. Rossini, Es Bebet des Gestrauche di J. Brahms e The Rose di O. Gjeilo che ilha deciso dirsi ufficialmente attraverso un(https://www.youtube.com/watch?v=giOgRiSx4-w), in cui si respira tutta la magia della musica e dove compaiono anche il Maestro preparatore Giovanni Cestino e i pianisti Massimiliano Bullo e Andrea Benelli.Ilè un ensemble corale all’avanguardia, composto da numerosi giovani, che sono affiancati da Artisti che hanno condiviso anni di crescita professionale come colleghi nei teatri più prestigiosi del mondo.I giovani cantanti, affiancati dai tutor, hanno l’occasione di crescere artisticamente assimilando il ricco bagaglio di conoscenze che i più grandi hanno acquisito cantando per molti anni con i più grandi Direttori d’orchestra, registi e solisti del panorama mondiale.