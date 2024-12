Ilrestodelcarlino.it - I dorici ora ci credono: "Raggiungere la vetta"

ancora in vacanza per la pausa natalizia: la squadra agli ordini di Massimo Gadda e del suo staff si ritroverà domani per ricominciare la preparazione e poi, come ha specificato lo stesso tecnico, senza altre vacanze fino alla partita di Isernia, al lavoro anche 31 dicembre e 1 gennaio, giorno in cui la squadra si allenerà solo al pomeriggio, nonostante di mercoledì Boccardi e compagni siano di solito impegnati in un doppio allenamento. Da domani, dunque, tutti di nuovo in campo – altro che lunghe pause colavittiane come lo scorso anno – guardando con rinnovata fiducia verso il girone di ritorno. Non è un modo di dire, la rinnovata fiducia, ma la carica che giunge alla squadra dal quarto posto in classifica e dai sette risultati utili consecutivi conquistati dal 10 novembre, data della partita interna con l’Aquila, fino alla sosta natalizia.