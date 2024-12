Iltempo.it - Grillo prepara il contrattacco di Capodanno: discorso, guerra legale e nuova creatura politica

Dopo un periodo di silenzio successivo alla battuta d'arresto subita sulle modifiche allo statuto del Movimento 5 Stelle, Beppesembra pronto a tornare in scena con una mossa a sorpresa. Il fondatore del M5S sta lavorando a un messaggio per il 31 dicembre, evocando i suoi storici “controdiscorsi” di fine anno, una tradizione interrotta nel 2018 ma che ora potrebbe avere unafunzione: lanciare un attacco diretto a Giuseppe Conte. Secondo fonti vicine all'ex Garante del Movimento, riferite da Il Giornale, ildinon verrà diffuso attraverso i tradizionali canali ufficiali come Facebook, YouTube o il suo blog. Invece, si sta lavorando a un format inedito, mantenendo il contenuto avvolto nel mistero. Tra le ipotesi circolate c'è la creazione di unapiattaforma digitale o l'invio di un messaggio diretto agli iscritti del Movimento tramite mail.