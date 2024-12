Ilnapolista.it - È morto Gian Paolo Ormezzano, grande giornalista cuore Toro: «Ma diressi in incognito Hurrà Juventus»

Leggi su Ilnapolista.it

a causa di un malore improvviso stamattina, nella sua casa di via Sismonda a Torino. Aveva 89 anni. È stato uno dei grandi maestri del giornalismo sportivo italiano. Firma de La Stampa e del Guerin Sportivo, per anni direttore responsabile di Tuttosport. Tifoso del Torino doc. Dopo essere andato in pensione ha diretto una rivista specializzata in servizi funebri, si chiamava La Buona Sera (sottotitolo: Periodico di Vita, Morte e Miracoli), aveva una veste grafica elegantemente patinata, con collaboratori di prestigio tra cui Enzo Biagi. “Il mio stipendio non prevedeva denaro, ma vacanze gratis in Costa Smeralda. La Buona Sera veniva inviata gratis solo a personaggi di spicco”.“Sono un uomo due volte fortunato – ha detto in una bellissima intervista di qualche tempo fa al Giornale – La prima perché non sono nato donna in Afghanistan; la seconda perché sono nato a Torino senza mai diventare tifoso della Juve“.