Disavventura per la famiglia Sensi La moglie Giulia | Il mondo si è fermato

Amodio, ladel calciatore del Monza, Stefano, ha raccontato di una bruttasuperata nei giorni di Natale. Il piccolo Leo (secondogenito della coppia, la prima bimba si chiama Ludovica) mentre i due genitori erano a cena fuori e loro erano a casa con chi si occupava di loro potrebbe aver ingerito della candeggina. "Leo si è intrufolato nella lavanderia prendendo una bottiglia di candeggina che inspiegabilmente è riuscito ad aprire e a portarla alla bocca due volte. Non sappiamo se sia riuscito a berla o se per via del peso della bottiglia se la sia solo rovesciata addosso ma vi lascio immaginare davanti a quelle scene (che avevamo per via delle telecamere) come una madre può sentirsi. Ilsi èe la mia vita anche", scrive in un lungo post ladel giocatore.