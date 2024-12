Dal 1 gennaio il gas russo non passerà più per l’Ucraina | cosa cambia per l’Europa e quali sono i Paesi a rischio

Leggi su Open.online

Salvo sorprese dell’ultimo minuto, a partire dal 1°2025 il gassmetterà di transitare per. Un grattacapo tutt’altro che trascurabile per alcunieuropei, che dipendono almeno in parte dal metano di Mosca. Il 31 dicembre 2024 scade l’accordo quinquennale tra Kiev e il Cremlino, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che si è detto non disponibile a trattare con il suo omologo Vladimir Putin. Quest’ultimo, neanche a dirlo, ha colto la palla al balzo per cercare di minare quella relazione tra Ucraina e Unione europea che dal 2022 Bruxelles cerca disperatamente di proteggere a tutti i costi.Lo stallo nelle trattative tra Putin e ZelenskyGli ucraini stanno «punendo» fermando il transito del gas sul loro territorio, ha detto il presidente, citato dalla Tass.