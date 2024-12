Puntomagazine.it - Controlli straordinari della Questura di Napoli durante le festività natalizie: 510 persone identificate

Leggi su Puntomagazine.it

Operazioni di controllo intensificate in diverse zone di: elevato il numero di sanzioni e denunce per violazioni amministrative e penali.In occasione del periodo natalizio proseguono i servizidi controllo del territorio predisposti dalladi.In particolare, per il canonico “aperitivo natalizio”vigilia, nelle aree“movida”, personalePolizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri,Guardia di Finanza,Polizia Municipale ePolizia Metropolitana ha effettuatoin zona Chiaia, al centro storico, nei quartieri Spagnoli, al Vomero e a Posillipo.Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 510, di cui 72 con precedenti di polizia, controllato 69 veicoli e contestato 14 violazioni del CodiceStrada.