Cina: aumenta eta' massima per conducenti di autobus, camion

Pechino, 27 dic – (AgenziaXinhua) – Laha rivisto i propri regolamenti di guida con l’obiettivo di estendere i limiti diper idimedi e pesanti, come parte degli sforzi del Paese per posticipare l’di pensionamento e adattarsi all’invecchiamento della forza lavoro. L’per richiedere la patente di guida di questi due mezzi, nonche’ per guidarli, e’ stata innalzata da 60 a 63 anni, secondo i regolamenti rivisti che entreranno in vigore il primo gennaio 2025. Icon piu’ di 63 anni che intendono continuare a guidare i veicoli possono richiedere un’estensione della patente, a condizione che completino con successo una visita medica insieme a test che valutino la memoria, la capacita’ di giudizio e i tempi di reazione. La proroga puo’ durare fino a tre anni, ha dichiarato il ministero della Pubblica Sicurezza.