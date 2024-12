Iltempo.it - Chi trionfa nella serata di Santo Stefano nella sfida Salemme-Favino in tv

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 26 dicembre 2024 vedono, in primasu Rai 1, Vincenzocon la commedia di Eduardo De Filippo, Natale in casa Cupiello, in diretta da Napoli, conquistare una media di 3.346.000 telespettatori pari a uno share del 20.5% (Backstage: 1.825.000 - 18,2%). Su Canale 5 la prima parte del film Il conte di Montecristo, con Pierre Niney e Pierfrancesco, ha siglato una media di 3.250.000 spettatori pari al 19.0%. Su Rai 2 BellaFesta con Pierluigi Diaco ha segnato 624.000 spettatori pari al 3.9%, quarto programma più visto in prime time. Per la precisione, nell'anteprima, il programma ha ottenuto il 2.3% di share, e il 4.3% nel programma vero e proprio. Su Rai3, il film documentario DallAmeriCaruso – Il concerto perduto, diretto da Walter Veltroni e basato sulle riprese del concerto di Lucio Dalla al Village Gate di New York nel 1986, ha ottenuto una media di 580.