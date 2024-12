Rompipallone.it - Addio al Real Madrid, Bellingham torna in Inghilterra: l’annuncio sui social

Leggi su Rompipallone.it

alfa ritorno intrapelato suiFa scalporetrapelato suiche vede l’ale il ritorno inda parte di Jude.Il calciatore inglese negli ultimi tempi al, dopo aver conseguito la nominata di “capocannoniere” nella stagione 2023-2024, sta facendo i conti con una metamorfosi all’interno del suo club per quanto riguarda il ruolo che è tenuto a ricoprire: dalla posizione di centrocampista a quella da trequartista.Ma la visione per l’ex Dortmund è mutata ancor di più dopo l’arrivo di Kylian Mbappé che ha leggermente smosso gli equilibri. Juderimane comunque una pedina fondamentale per gli schemi di Ancelotti ma rispetto alle annate precedenti, i numeri sono lievemente calati.