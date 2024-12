Zonawrestling.net - Zona Wrestling awards 2024 – Heel of the Year

Buongiorno a tutti amici die benvenuti a questo nuovo appuntamento con gli Award del: il decimo. Dopo aver eletto nella giornata di ieri il Face dell’anno, è oggi il momento di scoprire chi, al contrario, è stato il lottatore più odiato del: l’of the. Da parte nostra, come sempre, buona lettura a tutti.iiAWARD –OF THEiGIOVANNI 3p – The Rock2p – Drew McIntyre1p – Liv MorganLUCA GRANDI3p – Drew McIntyre2p – Nia Jax 1p – Chelsea Green DANILO3p – Drew McIntyre2p – Liv Morgan1p – MJF SIMONE SPADA3p – Drew McIntyre2p – Bloodline1p – Hangman PageSERGIO3p – Drew McIntyre2p – The Rock1p – Christian CageGIUSEPPE3p – Hangman Page2p – Mariah May1p – The Rock ANGELO3p – Drew McIntyre2p – Dominik Mysterio1p – The Rock CLAUDIO3p – Dominik Mysterio2p – Solo Sikoa1p – Drew McIntyreDORIAN3p – Drew McIntyre2p – Dominik Mysterio1p – Liv MorganENRICO3p – Mariah May2p – Liv Morgan1p – Josh AlexanderVINCENZO3p – Drew McIntyre2p – Solo Sikoa1p – Mariah MayVALENTINA3p – The Rock2p – Dominik Mysterio1p – Gunther ANTONIO LUCA 3p – Liv Morgan2p – Gunther1p – Chad Gable ALDO3p – The Rock2p – Drew McIntyre1p – Young BucksALESSIO3p – Drew McIntyre2p – Solo Sikoa1p – Jon MoxleyALVIN3p – Oba Femi2p – Drew McIntyre1p – Christian CageGIROLAMO3p – Bloodline2p – Bronson Reed1p – Dominik MysterioKNEES2FACES3p – The Rock2p – Drew McIntyre1p – Solo SikoaiiOF THEiiIldi Drew McIntyre ha visto tanti miglioramenti e il suo avvicinamento a CM Punk non ha potuto che fare bene al suo personaggio e al suo essere