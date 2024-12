Rubrica ASviS Europa e Agenda 2030 Agri-food-days | rafforzare il ruolo degli agricoltori per la transizione verde

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Luigi di Marco della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 17 dicembre 2024Settimana 9-15/12. Norme per il sostegno aglicoltori, tre miliardi di euro d’investimenti pere giovani imprenditori. G7 sulla Siria. Sicurezza interna e alle frontiere Ue. Pesca sostenibile.Consulta la rassegna dal 9 al 15 dicembreNuove proposte dall’ Ue per l’coltura sostenibileDal 10 al 12 dicembre si sono tenuti a Bruxelles gli2024. La manifestazione annuale, lanciata nel 2023 precedendo l’avvio del dialogo strategico sul futuro dell’coltura, come evidenziato da Ursula von der Leyen nel suo discorso di apertura, prelude quest’anno all’adozione della visone per l’coltura e il cibo che sarà adottata, come indicato negli orientamenti politici 2024-2029, nei primi 100 giorni del mandato della nuova Commissione.