Quindici anni di attività per il Valtiberina Tennis & Sport

Arezzo, 26 dicembre 2024 –diper il. Il circolo di Sansepolcro ha festeggiato il traguardo nel corso della cena di fine anno in cui sono stati riuniti soci, atleti, tecnici, sponsor e collaboratori di una realtà che, fondata nel dicembre del 2009 con l’inaugurazione dei primi campi del PalaPiccini, è oggi un punto di riferimento nella vallata per l’insegnamento dele deglisu sabbia. L’evento, aperto dal saluto del presidente Carmelo Gambacorta, ha fornito un’occasione anche per tracciare il bilancio di un positivo 2024 che ha trovato il proprio apice nell’ottimo campionato di serie C disputato dalla prima squadra femminile con l’accesso ai Play Off per la B2 e nello sviluppo del settore giovanile in sinergia con ilGiotto.