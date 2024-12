Tvplay.it - “Piace in Francia e Germania”: addio Juve, Giuntoli sta pensando davvero alla cessione

Si prepara la sessione invernale di calciomercato. Lantus sta studiando alcune mosse per poter finanziare il mercato. Sandro Tonali resta l’obiettivo in entrata, stanno emergendo i nomi di quelli che potrebbero lasciare Torino nel mese di gennaio. Lantus ha bisogno di operare sul mercato per far entrare denaro da reinvestire prontamente. La squadra bianconera ha bisogno di alcuni accorgimenti, e questi passati sono stati mesi importanti per capire proprio in che modo migliorare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Ad oggi i risultati raccolti non stanno rispettando quelle che sono le attese del club e dei tifosi.Il club si sta guardando intorno, e ci sono già alcuni nomi che sarebbero finiti sulla lista del direttore sportivo: Sandro Tonali, ad esempio, sarebbe il centrocampista ideale per l’allenatore bianconero, ma servono tanti soldi per strapparlo al Newcastle che, a sua volta, l’ha strappato al Milan ormai diverso tempo fa.