Calciomercato.it - Milan e Napoli più di Inter e Juventus: il futuro di Zaniolo dopo l’Atalanta

A Ti Amo Calciomercato.it il punto sull'attaccante figlio d'arte autore di 3 gol e altrettanti assist da quando è tornato in Serie A. Pur tra difficoltà prevedibili, fisiche e caratteriali, l'attaccante figlio d'arte sta riuscendo a riscattare le ultime stagioni negative. Molto del merito va all'Atalanta, dove è approdato l'estate scorso, o meglio dire a Gasperini che con lui sta usando il bastone e la carota, andando più volte – vedi domenica – allo scontro verbale. Zaniolo è già in una big, perché ormai l'Atalanta è a tutti gli effetti una grande del nostro calcio, però se si parla di big 'storiche' il riferimento non può che essere a Milan, Inter, Juventus e Napoli.