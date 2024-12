Ilfoglio.it - Le immagini dei danni causati da un missile sull'aereo della Azerbaijan Airlines

Sarebbe stato unterra-aria russo a causare lo schianto dell'nei pressi di Aktau, in Kazakistan, nel giorno di Natale. Lo riferisce in esclusiva Euronews citando fonti del governo azero e lo conferma Reuters, che cita quatto fonti azere. Nelle scorse ore, su Telegram, il canale Fighterbomber – che si ritiene sia gestito da Ilya Tumanov, un capitano dell’esercito di Mosca – aveva pubblicato un filmato che mostra dei fori piuttosto evidenti nella fusoliera dell’e scarta l’ipotesi di un birdstrike, come si era detto in un primo momento. Secondo il media indipendente russo Meduza, ledel relitto mostrano tracce compatibili con quelle di un grande impatto daa sezione di coda. Alcuni sopravvissuti hanno inoltre raccontato di aver sentito un'esplosione mentre l'era in volo.