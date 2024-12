La teoria del complotto dell’Agenda 21 2030 dell’ONU e il Nuovo Ordine Mondiale

Leggi su Open.online

Circola un fantomatico documento targato ONU riguardo un “” dettato dall’Agenda 21/con specifici obiettivi. Tra questi leggiamo «la fine dell’unità familiare» e «i bambini cresciuti dal governo», ma di fatto nessuno di questi è presente nelle reali Agende delle Nazioni Unite. Si tratta di una versione che sostiene le solite teorie deldel cosiddetto “New World Order”.Per chi ha frettaIl documento non è stato redatto dall’ONU.I punti non fanno parte2021 e.Entrambe le Agende, quelle vere, non sono giuridicamente vincolanti.AnalisiL’immagine riporta 23 fantomatici obiettivi molto fantasiosi, come «la fine dell’unità familiare» e «i bambini cresciuti dal governo».Non è un documento ONUInnanzitutto, è bene chiarire che l’immagine o documento diffuso online non è stato redatto dall’ONU.