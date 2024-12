Israele | no a tregua senza ostaggi vivi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.45 Nessun accordo con Hamasricevere un elenco dei nomi degliancora in vita. Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu ai suoi collaboratori. Al ritorno dai colloqui in Qatar,martedì, Netanyahu aveva detto: "Non possiamo ottenere nomi da Hamas e non concludo un accordosapere cosa sto stipulando e chi otterrò in cambio". Hamas afferma di non poter fornire un elenco completo prima che venga messo in atto un cessate il fuoco, poiché alcunisono trattenuti da altri gruppi a Gaza.