Influenza, dopo le feste di Natale il picco: studi medici al collasso, i consigli per evitarla

Come ogni anno anche questo è colpito dalla classicache vedrà il suoledi. Intanto glisono già al. Iper evitare il contagio.Sebbene la campagna vaccinale antle abbia riscosso un ottimo successo i casi continuano ad aumentare e la situazione rimane in bilico.lediil(Notizie.com)Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione Italiana deidina generale, ha specificato: “Rispetto allo scorso anno i casi sono meno, ma i sintomi risultano più forti. Ildovrebbe arrivarele, in leggero ritardo rispetto a quello che è il consueto andamento dei contagi e alle tempestiche che ci aspettavamo. C’è ancora tempo per la vaccinazione”.Scotti specifica come già adesso glisiano sotto pressione, per l’aumento dei casi, e quindi è logico chele festività natalizie, quando è previsto il, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente.