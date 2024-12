Metropolitanmagazine.it - Il produttore di Spider-Man aggiorna sulla Gatta Nera dopo i rumor su Anya Taylor-Joy

La produttrice di-Man della Sony, Amy Pascal, ha risposto alle voci second cui-Joy iterpreterà lanel prossimo-Man. A quanto pare, la Sony sta mettendo in pausa altri spin-off incentrati sui cattivi di-Manil flop di Kraven. Si era parlato anche di Sony che stava sviluppando un film di squadra con lae Silver Sable, oltre a progetti solisti per ciascun personaggio. Nonostante la realizzazione di tali film sia piuttosto incerta se non negativa, Amy Pascal ci ha tenuto a rispondere alle ultimi voci sul personaggio de la. Quando le è stato chiesto se-Joy fosse in lizza per il ruolo in un film di-Man, Amy Pascal ha risposto: “Sarebbe fantastica. È incredibile. Non siamo ancora a quel punto. Ci sono un sacco di personaggi femminili fantastici, ma non posso parlarne!“Nel 2023 si è diffusa la voce che Sony stesse sviluppando un film live-action basato su-Gwen di Gwen Stacy .