Il conte di Montecristo streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Ilditv:laQuesta sera, giovedì 26 dicembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda laparte de Ildi, film francese scritto e diretto da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, uscito nel 2024. La pellicola è un adattamento del romanzo Ildidi Alexandre Dumas ed è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes il 22 maggio 2024.Ildiintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.In tv Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 26 dicembre 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. IldiliveNon solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in livetramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette die rii vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.