Esistono immagini ‘impresse oltre la nostra retina’? La mostra di Munch mi ha fatto venire un’idea

Oggi sono stato a Palazzo Reale di Milano a vedere ladi“Il grido interiore” ;che mi si sono impressela mia retina e sono diventate appropriate per quello che poi mi è successo.Ma andiamo con ordine.Ho scoperto cheera monocolo funzionale perché sin da bambino aveva perso l’occhio sinistro per un trauma. Poi ebbe una emorragia nell’occhio controlaterale che lo obbligò a fermarsi nel suo lavoro di pittore già affermato. L’evoluzione di questa patologia e il progressivo riassorbimento del sangue venne raffigurato dache dal problema oculare fa emergere chiaramente una delle sue caratteristiche, cioè quella di essere un osservatore attento, quasi compulsivo. Le alterazioni visive descritte nei suoi disegni sono la dizione della capacità di documentare con estrema accuratezza lepercepite durante l’evento patologico oculare.