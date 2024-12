Panorama.it - Dormire in camere di design

Tra le migliaia di proposte di turismo tematico ce n’è una decisamente particolare che potremmo definire così: viaggio tra gli originali. Ovvero, soggiornare in luoghi che conservano pezzi storici, che siano arredi didivenuti ormai di culto, collezioni private di oggetti che hanno ispirato gli stessi artisti - collezionisti a realizzare opere destinate al successo planetario o luoghi iconici per chi ama l’arte.Seguendo questa piccola mappatura di luoghi da abitare “originali”, il viaggiatore si immergerà ininattese, case al limite del feticismo, ristoranti con opere di ormai inestimabile valore e persino tra i libri di una biblioteca inglese che non potrà che riportarlo alle atmosfere di Harry Potter. E cogliere queste straordinarie occasioni significa guardare, toccare, sperimentare arredi, luci, opere d’arte, cimeli dei più bizzarri e scaffali antichi pieni di libri.