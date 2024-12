Notizie.com - Così le restrizioni da Covid-19 hanno salvato centinaia di migliaia di bambini dalla polmonite: l’annus horribilis di dengue, colera, Mpox

Leggi su Notizie.com

L’organizzazione Save the Children ha diffuso in queste ore il bilancio delle malattie più letali per inel mondo. Ai primi posti.Stando ai dati, nel 2024 c’è stata una forte recrudescenza delle prime tre patologie. Alimentata in parte dalle crisi climatiche e dai conflitti. Non andrà meglio nel 2025, qualora non venisse alzata la soglia dell’attenzione globale.leda-19dididi(ANSA FOTO) – Notizie.comPiù di 13.600, compresi i, sono le vittime confermate o sospette di queste tre malattie nel 2024. I casi diraggiunto livelli record. Per ilsi è registrato un lieve calo dei casi a livello globale.