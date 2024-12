Anteprima24.it - “Capri, Hollywood’ nei miti di Mario Merola e Pino Daniele

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNel mito dila grande musica è protagonista della prima giornata di ‘29esima edizione che si apre domani con tanti omaggi, daal patron dell’isola Pepdi.Ci sarà il figlio Francescoa ritirare il premio per il documentario “Il Re di Napoli. Storia e leggenda di” di Massimo Ferrari in anteprima al Centro Congressi caprese (ore 18,00). “Sono felice di ricordare il Maestrocon suo figlio, che sulle orme del leggendario papa’ si sta costruendo una carriera internazionale -sottolinea Pascal Vicedomini produttore dell’International Film Festival, fino al 2 gennaio sull’isola azzurra – Un omaggio che avremmo voluto fare già tanti anni fa al suo indimenticabile papà. Pochi artisti partenopei con la stessa passione dihanno portato in giro per l’Italia (e per il mondo) la nostra tradizione raccontando storie di emigrazione e donando arte e gioia ad un pubblico che lo adorava.