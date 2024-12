Anteprima24.it - Campane di B: Boxing Day da dimenticare, perdono Salernitana e Juve Stabia

Tempo di lettura: 2 minutiBuio pesto per la, che perde anche contro il Frosinone, ultimo in classifica. La squadra di Colantuono non riesce ad invertire la tendenza che da settimane sta caratterizzando il loro campionato. Oggi, la, scende al terzultimo posto in classifica, e viene superata proprio dai ciociari che guadagnano un’importantissima vittoria in chiave salvezza: alle spalle dei granata, c’è il Sudtirol che ha perso in casa contro il Cittadella, ed il Cosenza che ha perso il derby calabrese contro il Catanzaro. L’espulsione di Ghiglione ha inguaiato la, che nel secondo tempo soccombe sotto le reti di Kvernadze e di Ambrosino: il primo, segna in contropiede dopo essere partito da casa sua e senza essere stato contrastato dai difendenti della, mentre il secondo arriva dopo uno spiovente in area messo in rete dall’attaccante scuola Napoli.