Cambio ancora in panchina, firma UFFICIALE fino al 2026

Nuovoalla guida del club: il tecnico lascia la squadra e si accasa ai rivali,ndo un contrattoalUn addio che è costato il primato e che ha complicato e non poco le cose in Champions League. A poco più di un mese di distanza, il successore ha detto già addio.Sporting CP, nuovoin(LaPresse) – Calciomercato.itLo Sporting CP cambiae ufficializza Rui Borges come nuovo tecnico del club di Lisbona. I ‘Leoni’ salutano quindi Joao Pereira, che si era insediato sulladall’11 novembre e è riuscito a ottenere una sola vittoria tra campionato e Champions League. L’esperienza di Pereira termina con tre sole vittorie in totale, comprese le due in Coppa di Portogallo e il primato in campionato perso. L’avventura del nuovo tecnico, complicata dopo gli eccellenti risultati ottenuti da Ruben Amorim, era iniziata con grandi difficoltà e due clamorose sconfitte in campionato contro Santa Clara e Moreirense.