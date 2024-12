Anteprima24.it - Avellino, avanza il mercato: quattro pedine per rinforzare la rosa

Tempo di lettura: 2 minutiArchiviata l’ultima gara del 2024, l’tornerà in campo il prossimo 5 gennaio in esterna contro il Giugliano. Lunedì la squadra agli ordini di Raffaele Biancolino tornerà ad allenarsi sul sintetico del Partenio-Lombardi. Società a lavoro per ildi gennaio guidato dal direttore sportivo, Mario Aiello in piena sinergia con società e tecnico. “La proprietà sa quello che voglio – questo il leitmotiv di Biancolino – Voglio mettere del mio in questo gruppo“. Il cambio di modulo dal 3-5-2 al 4-3-1-2/4-2-2-2 ha spinto diversi elementi fuori dai radar. Ad oggi – però – nessuno ha chiesto la cessione, secondo quanto affermato da Biancolino: “Se qualche calciatore non vuole restare adperché fa troppo freddo, la dirigenza gli troverà una meta più calda“, tra ironia e mezze verità ilè ormai alle porte: start il 2 gennaio con chiusura il 3 febbraio.