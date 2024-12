Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins esige la pubblicazione dell’intervista integrale andata in onda durante Raw

Leggi su Zonawrestling.net

e CM Punk hanno accumulato molta animosità negli ultimi anni, eha cercato di spiegare l’odio che prova nei confronti di Punkl’episodio di RAW del 23 dicembre.sta chiedendo alla WWE di pubblicare ulteriori riprese della sua intervistainlo show. “The Visionary” ha scritto su X un commento riguardo un estratto della sua intervista con Jackie Redmond, in cui ha espresso la sua rabbia verso CM Punk, accusandolo di ipocrisia e dichiarando di voler mostrare un lato di sé che nessuno ha mai visto prima.ha suscitato l’interesse dei fan chiedendo alla WWE di caricare i 30 minuti aggiuntivi: “Ora pubblicate gli altri 30 minuti che non sono andati in.”Now post the other 30 minutes of this that didn’t make air.