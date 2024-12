.com - Trump vuole la Groenlandia? La Danimarca risponde: spesa record per difesa

(Adnkronos) –Donaldcomprare la. E la, per tutta risposta, aumenta le spese per la. Il presidente degli Stati Uniti ribadisce che il controllo dell’isola, territorio danese autonomo, è “un’assoluta necessità” per Washington. Mentresogna di acquisire l’isola, ponte tra America e Europa, Copenhagen “per ironia della sorte”, come dice il ministro dellaTroels Lund Poulsen, vara un piano che dovrebbe valere 1,5 miliardi di dollari, un investimentoper il paese. La, che controlla almeno in parte la politica estera dela, sarà in grado di acquistare 2 navi per controllare le cose dell’isola, due droni ultramoderni a lungo raggio e – come ciliegina – due team per slitte di cani. Lo stanziamento in realtà comprende anche i fondi per potenziare lo staff del Comando Artico nella capitale Nuuk e per compiere interventi strutturali in uno dei 3 principali aeroporti dell’isola, che sarà in grado di accogliere i jet F-35.