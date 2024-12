Terzotemponapoli.com - Marcolin: Il Napoli e la sfida di Genova

Dario, ex centrocampista e allenatore, ha analizzato la recente prestazione delcontro il Genoa nel programma televisivo Ne parliamo il lunedì su Canale 8. Secondo, le grandi squadre come ilhanno la capacità di adattarsi alle diverse situazioni: “Le squadre forti hanno il vestito per ogni occasione”. Questo si è visto chiaramente durante il secondo tempo contro l’Udinese e il primo tempo a, in cui la squadra ha saputo rispondere adeguatamente alle esigenze del momento.Nonostante ciò, va riconosciuto il valore degli avversari: il Genoa è apparso molto diverso rispetto a due mesi fa, con un entusiasmo crescente alimentato dall’energia del pubblico di Marassi.invita a valutare il risultato nel suo complesso, tenendo conto del contesto e della prestazione dei liguri.