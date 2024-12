Ilrestodelcarlino.it - Le aziende sanitarie simulano una pandemia: “Pronti a ogni scenario”

Bologna, 25 dicembre 2024 – Unoapocalittico, dove un virus sconosciuto rischia di decimare la popolazione. Naturalmente, almeno al momento, si tratta solo di una simulazione che l’Ausl sta testando, prevista dalla normativa nazionale già dal 2022. “Alla simulazione hanno preso parte circa un centinaio di operatori delle tredella città quindi Ausl, Sant’Orsola e Rizzoli e anche del 118: ci sono medici, ingegneri gestionali, infermieri, direttori, tutti insomma – spiega Davide Resi, epidemiologo del Dipartimento di Salute pubblica dell’Ausl –. Per quattro giorni abbiamo simulato unoapocalittico, simulando di essere in presenza di un virus sconosciuto arrivato nel nostro territorio attraverso un archeologo che è stato a fare scavi in Giordania e inizia, senza saperlo, a contagiare le persone”.