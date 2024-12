L’attacco di Natale della Russia all’Ucraina | Cercano di distruggere la rete elettrica

Leggi su Open.online

Massicci attacchi di missili russi hanno colpito impianti energetici e ferito tre persone in Ucraina nel giorno di. Dalla mattinata di oggi, 25 dicembre, nel paese è in vigore un’allerta aerea, mentre l’aeronautica militare parla di missili Kalibr in arrivo dal Mar Nero e le autorità di Kharkhiv annunciano diversi missili balistici caduti sulla città. Il sindaco di Kharkhiv Igor Terekhov ha raccomandato alla cittadinanza di rimanere nei rifugi mentre secondo il governatore regionale Oleg Synegoubov Mosca ha effettuato almeno sette attacchi.I missili KalibrL’aeronautica militare ucraina ha riferito di un lancio di missili Kalibr verso le regioni di Vinnytsia, Poltava (est), Dnipropetrovsk (sud-est), Kirovograd (centro) e Cherkassy. «L’esercito russo sta attaccando massicciamente da questa mattina la regione di Dnipropetrovsk.