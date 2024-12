Amica.it - La rivincita del Thai make up: il nuovo trucco naturale

Leggi su Amica.it

Che passaporto ha la bellezza? Si parla tanto di skincare coreana e giapponese e del Douyinup cinese, ma abbiamo sempre sottovalutato ilup. Probabilmente perché le strategie di marketing della Tailandia non sono così on point come quelle dei loro vicini di casa, ma non c’è problema. Ci pensa TikTok. Sulla piattaforma social dove è impossibile placare la sete di novità, ogni momento è buono perché un certo tipo didiventi virale. Possiamo continuare ad amare K (Korean), J (Japanese) e C (Chinese) – beauty, ma ora c’è unelemento che si affaccia sul panorama bellezza. È evidente che l’estetica sta cambiando. Le full face e ilpesante hanno un po’ stancato.