La repentina scalata del calcio brasiliano | la serie A vale un miliardo e mezzo

Nel 2023 il Brasileirão ha fatturato 1,655 miliardi di euro, il 22,2% in più rispetto all'anno precedente. Una crescita che ha impattato in maniera netta nel continente sudamericano, con sei delle ultime sette edizioni della Copa Libertadores vinte proprio da un club. E al ricchissimo Mondiale per club della prossima estate il Brasile sarà la Nazione più rappresentata con 4 squadre.