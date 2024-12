Donnaup.it - La crema catalana versione light con solo 90 calorie e pronta in 5 minuti!

Lacon90in 5!Laè un dolce al cucchiaio di origine spagnola (, in realtà, e non è la stessa cosa). Ladi questa delizia si ottiene mettendo bollire il latte con la cannella, unendo la fecola di patate e poi facendo cuocere il tutto sotto al grill.Preparare questa meraviglia a casa è davvero molto semplice e anche economico. Tra l’altro non richiede neppure troppo tempo e gli ingredienti si trovano molto facilmente in qualsiasi negozio.Vediamo qui appresso quali sono gli ingredienti necessari e quali sono i passi per la preparazione.Lacon90in 5!La: gli ingredientiPer quattro persone ci occorrono: mezzo litro di latte; un cucchiaio di fecola di patate; 20 grammi di stevia (oppure 40 grammi di normale zucchero semolato); mezzo limone; due tuorli d’uovo; una stecca di cannella.