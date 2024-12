Oasport.it - Italia-Svizzera, United Cup 2025: programma, orari, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Domenica 29 dicembre (ore 07.30ne) l’affronterà lanella prima sfida del Gruppo D dellaCup, competizione per nazioni a squadre miste che si terrà in Australia. Gli azzurri saranno impegnati alla Ken Rosewall Arena di Sydney e sperano di partire con il piede giusto.La formazione tricolore capitanata da Renzo Furlan punterà su Jasmine Paolini e Flavio Cobolli nei singolari e su un doppio misto da definire. La toscana è reduce da un 2024 straordinario, che le ha permesso di scalare la graduatoria mondiale e di concludere al n.4 WTA. Un risultati inimmaginabile se si pensa all’inizio di quest’annata. La crescita nel tennis e della consapevolezza sono stati determinanti e si spera che Paolini sappia confermarsi.Per certi versi, vale lo stesso ragionamento per Cobolli.