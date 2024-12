Top-games.it - GUIDA LORDS of the FALLEN Trespolo del Pellegrino

Bentornati cari lettori di Top Games, stiamo proseguendo la nostra run inof thee ci siamo lasciati alle spalle nell’ultimale mura esterne del castello, una breve area ma piena di nemici e con una location suggestiva. Dopo aver sconfitto Sorella flagellata Delyth, ci sono voluti tre o quattro tentativi siamo pronti ora arvi verso la nuova zona: ildeldelof theAppena dopo aver battuto Delyt la sorella flagellata vedrete come un passaggio sbloccato in fondo all’arena dove avete combattuto, imboccate la strada e vi trverete adel. Arriverete su una piccola piattaforma con un nemico, liberatevene e salite poi sulla scala a destra.Entrate nell’insenatura della montagna, noi eravamo in Umbral, in fondo a questa rientranza siamo tornati in Axiom grazie ad un ancora tra i regni, poi potete proseguire seguendo la strada.