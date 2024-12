Sport.periodicodaily.com - Frosinone vs Salernitana: le probabili formazioni

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Buona parte della salvezza per entrambe passa da questo confronto che avrebbe dovuto avere il profumo dell’alta classifica visto gli obiettivi che si era prefissati ad inizio stagione.vssi giocherà giovedì 26 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Stirpe.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI ciociari sono in piena crisi di risultati e le ultime due sconfitte consecutive hanno compromesso una classifica cha adesso si fa molto critica. La squadra di Grieco infatti è all’ultimo posto insieme al Cosenza con 16 punti, frutto di tre vittorie, sette pareggi e otto sconfitte. La salvezza è al momento lontana, malgrado le dirette concorrenti siano racchiuse in pochi punti.