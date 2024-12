Anteprima24.it - Ufficiale, Fausto Scarpitti è il nuovo allenatore del Benevento 5

Tempo di lettura: 2 minutiI primi rumors erano iniziati a diffondersi già ieri e ora è arrivata anche l’ufficialità:è ildel5 dopo l’esonero di mister Andrea Centonze (LEGGI QUI). Il tecnico dello storico approdo dei giallorossi nella massima serie del futsal italiano ha pagato una prima parte di stagione avara di soddisfazioni con soli 5 punti all’attivo e il penultimo posto in classifica quando il torneo è giunto alla decima giornata. Nella scelta di voltare pagina, con molta probabilità, ha pesato anche l’ultimo 5-5 casalingo contro il Manfredonia, gara che avrebbe dovuto rilanciare in maniera forte le ambizioni di salvezza del sodalizio sannita.Ora toccherà a misterrisollevare le sorti del5, squadra che in diverse occasioni ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per rimanere in Serie A.